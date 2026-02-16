Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco

Necesita ayuda.
Una vecina que alegó haber sufrido graves lesiones en un accidente fuera de Chacabuco necesita la ayuda de ma comunidad.
Volver a Chacabuquero.
Manejaba una camioneta que estuvo involucrada en un choque en el participaron otro rodado del mismo tipo y un camión.
Se llama Soledad Miranda y tiene 35 años. Sufrió fracturas en ambas piernas y heridas cortantes en el cuerpo.
El siniestro vial ocurrió el 4 de febrero en el kilómetro 231 de la ruta provincial N°6 de Córdoba, entre Inriville y Los Surgentes.
Estuvo internada en Marcos Juárez. Le dieron el alta y vino a Chacabuco. Necesita 2.400.000 pesos para comprar las protesis para sus tobillos y ser operada.
Está vendiendo una rifa: 3 números por 5.000 pesos. Hay 11 premios. El primero es una mesa servida.
Quien quiera colaborar que envíe un mensaje por Whatsapp al 2352403960.
Alias : kafa.herreria.216
A nombre de: Mario Raúl Agüero
DNI: 16387216
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
