lunes, 16 de febrero de 2026

Vecina gravemente lesionada fuera de Chacabuco

 


Necesita ayuda.

Una vecina que alegó haber sufrido graves lesiones en un accidente fuera de Chacabuco necesita la ayuda de ma comunidad.



Manejaba una camioneta que estuvo involucrada en un choque en el participaron otro rodado del mismo tipo y un camión.

Se llama Soledad Miranda y tiene 35 años. Sufrió fracturas en ambas piernas y heridas cortantes en el cuerpo.

El siniestro vial ocurrió el 4 de febrero en el kilómetro 231 de la ruta provincial N°6 de Córdoba, entre Inriville y Los Surgentes.

Estuvo internada en Marcos Juárez. Le dieron el alta y vino a Chacabuco. Necesita 2.400.000 pesos para comprar las protesis para sus tobillos y ser operada.

Está vendiendo una rifa: 3 números por 5.000 pesos. Hay 11 premios. El primero es una mesa servida.

Quien quiera colaborar que envíe un mensaje por Whatsapp al 2352403960.

Alias : kafa.herreria.216

A nombre de: Mario Raúl Agüero

DNI: 16387216




