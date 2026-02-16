Incidentes en la noche de Chacabuco

Carnaval.
En la segunda noche de carnaval se registraron Incidentes en Chacabuco.
Hubo una situación violenta en la que participaron varias personas y fue convocada la Policía para tratar de calmar la situación.
Ocurrió en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón.
