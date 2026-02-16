lunes, 16 de febrero de 2026

Incidentes en la noche de Chacabuco

 


Carnaval.

En la segunda noche de carnaval se registraron Incidentes en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Minifletes Elías

Hubo una situación violenta en la que participaron varias personas y fue convocada la Policía para tratar de calmar la situación.

Ocurrió en Reconquista entre San Martín y Pueyrredón.


Foto del carnaval: Marcelo Fabián Farias en Facebook



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)