sábado, 14 de febrero de 2026

Preocupación por un vecino en el centro de Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche el estado que evidenció un vecino en la zona céntrica de Chacabuco generó preocupación entre los habitantes de la ciudad.



Es que lo encontraron en dos oportunidades tirado en una vereda.

Primero llamó la atención de los transeúntes en Sarmiento y Rivadavia. Se levantó prometiendo ir a su casa, pero luego volvió a estar en el piso en Santiago del Estero y Cervantes. 

Al parecer, el hombre estaba alcoholizado pero con la capacidad de caminar.

Tiene 41 años de edad.

En ambos casos se le dio intervención a la Policía.

Cabe recordar que las personas que tengan problemas con las adicciones pueden pedir ayuda al 107 o llegar hasta el Centro Comunitario de Salud Mental que está ubicado en San Luis y Cervantes.


