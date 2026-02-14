Se adelantó y amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Sigue siendo de nivel amarillo pero ahora se extiende desde la noche de este sábado hasta la mañana del domingo.
En la zona los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
