sábado, 14 de febrero de 2026

Se adelantó y amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

 


Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta por tormentas fuertes para Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Sigue siendo de nivel amarillo pero ahora se extiende desde la noche de este sábado hasta la mañana del domingo.

En la zona los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Ola de inseguridad: hubo otro robo en Chacabuco

- Video: Despiste en la ruta 7 cerca de Chacabuco

- Video: Motociclistas lesionados en una calle de tierra

- Robo en un supermercado de Chacabuco

- Robo con daños y algo más en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- "Otro costo que cae sobre los vecinos de Chacabuco"

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Incendio en un auto en Chacabuco

- La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios

- Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco

- Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Situación violenta en la ciudad

- Accidente en la ruta 7

- Necrológicas II del jueves



on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)