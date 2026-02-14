Piden ayuda para una vecina de Chacabuco internada

Derivaciones.
La familia de una joven que está internada desde hace un mes y medio está necesitando de la ayuda de la comunidad de Chacabuco.
Sufrió una serie de paros cardíacos que afectaron su cerebro. Fue internada el 1 de enero en el Hospital municipal y ahora se avanzará con un proceso de rehabilitación en una clínica de Junín.
Se llama Delfina González y ya se han pedido cadenas de oración en su nombre.
La familia está vendiendo una rifa con 9 premios. El primero es un lechón.
El número cuesta 3.000 pesos que se pueden pagar con transferencia bancaria con estos dstos:
Alias: ale9824
CVU: 0000003100016473418327
Nombre: Gisela Eliana Daglio
También se pueden contactar con el 2352553067
Delfina tiene una hermana llamada Dana que sufrió un ACV hace unos meses y está internada en la misma clínica de Junín a la que ahora ella será derivada.
