sábado, 14 de febrero de 2026

Piden ayuda para una vecina de Chacabuco internada

 

Derivaciones.

La familia de una joven que está internada desde hace un mes y medio está necesitando de la ayuda de la comunidad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Minifletes Elías

Sufrió una serie de paros cardíacos que afectaron su cerebro. Fue internada el 1 de enero en el Hospital municipal y ahora se avanzará con un proceso de rehabilitación en una clínica de Junín.

Se llama Delfina González y ya se han pedido cadenas de oración en su nombre.

Chanchería el corte perfecto Chacabuco
Chanchería El Corte Perfecto

La familia está vendiendo una rifa con 9 premios. El primero es un lechón.

El número cuesta 3.000 pesos que se pueden pagar con transferencia bancaria con estos dstos:

Alias: ale9824

CVU: 0000003100016473418327

Nombre: Gisela Eliana Daglio

También se pueden contactar con el 2352553067

Delfina tiene una hermana llamada Dana que sufrió un ACV hace unos meses y está internada en la misma clínica de Junín a la que ahora ella será derivada.



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Buscan a un vecino de Chacabuco

- Se adelantó y amplió la alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Ola de inseguridad: hubo otro robo en Chacabuco

- Video: Despiste en la ruta 7 cerca de Chacabuco

- Video: Motociclistas lesionados en una calle de tierra

- Robo en un supermercado de Chacabuco

- Robo con daños y algo más en Chacabuco

- Motociclista accidentado en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- "Otro costo que cae sobre los vecinos de Chacabuco"

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Incendio en un auto en Chacabuco

- La Libertad Avanza que la Municipalidad de Chacabuco haga cambios

- Más datos de los Allanamientos contra las motos en ruidosas en Chacabuco

- Ya se puede alquilar una cabaña en la laguna de Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Situación violenta en la ciudad

- Accidente en la ruta 7

- Necrológicas II del jueves




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)