Policiales de Chacabuco: Situación violenta en la ciudad - Accidente en la ruta 7

De noche.
Daños. Esta madrugada sucedió una violenta situación en una vivienda de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Una persona de sexo masculino causó daños en una vivienda en la que se encontraban dos jóvenes al cuidado de unos menores.
Rompió el vidrio de una ventana al intentar ingresar por la fuerza al lugar.
Al parecer, se trató de un caso de violencia doméstica.
El sujeto se fue del lugar antes del arribó de los patrulleros de la Policía que fueron en auxilio de las jóvenes.
Ocurrió en inmediaciones de Pellegrini y Matheu.
Accidente. En horas de la madrugada un rodado atropelló y mató a un perro.
El conductor llamó a la Policía para dar cuenta de la situación y que can fallecido fuera retirado.
Ocurrió en la ruta 7, cerca de la intersección con el acceso Elguea - Román.
Tránsito. En el día de ayer, personal de Tránsito con apoyo de la policía comunal retuvo dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y cuatro licencias de conducir por falta de casco y seguro obligatorio
