Pareja de Chacabuco en problemas en otra ciudad

Uno fue demorado.
Una pareja de Chacabuco fue sometida por la Policía en una ciudad vecina.
Volver a Chacabuquero.
En una inspección, personal de la fuerza de seguridad se interesó por el Peugeot 208 en el que se movilizaban porque el número de la chapa patente no coincidía con la titularidad del grabado de cristales y números de motor y chasis
Al chequear los datos en el sistema informático policial se detectó que el mismo tenía pedido de secuestro por parte de un juzgado de San Martín por una causa cuya carátula es “robo agravado por el uso de arma de fuego”, fechada el 4 de julio de 2025.
El rodado fue secuestrado y el masculino que lo conocía fue demorado hasta que se complementaron todos los pasos legales.
Ocurrió en el balneario de Arrecifes. La información fue difundida por la Municipalidad de dicho distrito. Fue procesado por el delito de encubrimiento.
