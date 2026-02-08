Un vecino de Chacabuco involucrado en un accidente de tránsito fatal

Este día.
Un vecino de Chacabuco estuvo involucrado en un accidente de tránsito fatal que ocurrió este domingo.
Volver a Chacabuquero.
Manejaba una camioneta que chocó con un auto en la ruta 65 y camino del Resero, partido de Junín.
Falleció una mujer de 23 años llamada Sharon Solange Sosa, con domicilio de la vecina ciudad. Iba en el auto Renault Fluence que guiaba una persona llamada Lionel Berzaghi.
Volviendo a la camioneta Toyota Hilux, era conducida por Carlos Antonio Ponce, quien tiene domicilio en Chacabuco según el padrón y los medios de Junín.
Los dos masculinos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Junín.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Se realizó la caminata contra el cáncer en Chacabuco
- Más datos del motociclista accidentado en la ruta
- Trasladaron un bebe en avión sanitario vía Chacabuco
- Otros conductores se quedaron de a pie por los test de alcoholemia en Chacabuco
- Incidentes en un barrio de Chacabuco
- Choque en cadena en una avenida de Chacabuco
- Grave choque en la mañana de Chacabuco
- Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco
- Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC
Todavía se habla de esto:
- El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco
- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco
- Proyectos de inclusión en Chacabuco
- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco
- Una mujer fue trasladada al Hospital
Choque en la medianoche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario