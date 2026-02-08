Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco

Temprano.
Un motociclista protagonizó un accidente esta mañana, minutos antes del amanecer.
Al parecer, sufrió una caída.
La situación fue detectada por un móvil policial que pasaba por el lugar. Los efectivos convocaron a una ambulancia.
El Motociclista fue trasladado al Hospital para una mejor atención.
Ocurrió cerca de las 5.20 en acceso Elguea - Román y Doctor Fernández.
El accidentado sería de apellido Godoy.
