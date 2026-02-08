domingo, 8 de febrero de 2026

Motociclista lesionado antes del amanecer en Chacabuco

 


Temprano.

Un motociclista protagonizó un accidente esta mañana, minutos antes del amanecer.



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte.perfecto Chacabuco
Chancheria El Corte Perfecto

Al parecer, sufrió una caída.

La situación fue detectada por un móvil policial que pasaba por el lugar. Los efectivos convocaron a una ambulancia.

El Motociclista fue trasladado al Hospital para una mejor atención.

Ocurrió cerca de las 5.20 en acceso Elguea - Román y Doctor Fernández.

El accidentado sería de apellido Godoy.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Choque en cadena en una avenida de Chacabuco

- Grave choque en la mañana de Chacabuco

- Presentaron los Torinos de Chacabuco que correrán en el TC

Todavía se habla de esto:

- Pesca ilegal en Chacabuco

- El camión de lacteos a precio justo estará en dos puntos de Chacabuco

- Bomberos: accidente en un campo de Chacabuco

- Mix:

- Acción judicial

- Nuevas luminarias

- Proyectos de inclusión en Chacabuco

- Dieron positivo en el control de alcoholemia en Chacabuco

- Una mujer fue trasladada al Hospital

- Necrológicas I

 Choque en la medianoche de Chacabuco

- Robo en la oscuridad



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)