Mix: Acción judicial - Nuevas luminarias - Proyectos de inclusión en Chacabuco

Presentación. El unibloque de La Libertad Avanza Chacabuco junto al Bloque Somos (UCR - Pro) se ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires una acción de inconstitucionalidad "con el objetivo de frenar los aumentos de tasas y la Creación de la denominada "Tasa de Salud" en el partido de Chacabuco"
Los ediles buscan la declaracion de nulidad de las ordenanzas mencionadas, "por los vicios que arrastran desde su origen"; y el dictado de una media cautelar que suspenda el cobro de las tasas, "evitando que los vecinos deban afrontar aumentos desmedidos e ilegales".
Luminarias. La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad se encuentra trabajando y proyectando la continuidad del plan de luminarias LED, correspondiente al programa de 30 cuadras.
La titular del área, Patricia Sorrichillo, adelantó esta mañana que durante la semana se colaron las bases de las columnas en las calles Catamarca, Quintana, Maipú y Andrés de Vera, paso previo a la colocación de las columnas y las luminarias LED para su posterior habilitación en el alumbrado público.
Por otra parte, la funcionaria destacó que la empresa contratada por el municipio para llevar adelante esta obra es la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco.
Inclusión. En la sede de la Subsecretaría de Seguridad, a cargo de Mauricio Yonna, se llevó adelante una reunión de trabajo junto a María Inés Caballini y la Dra. María Karina Geloso, del área de Gestión Territorial y Capacitación, en la que se abordaron distintas problemáticas vinculadas a la discapacidad, poniendo el foco en la accesibilidad y la seguridad en el espacio público.
María Inés Caballini, profesora de Educación Especial en Discapacidad Visual y especialista docente de Nivel Superior en Educación y Nuevas Tecnologías, aportó una mirada técnica y pedagógica fundamental para el abordaje integral de la temática.
El encuentro permitió intercambiar experiencias y avanzar en criterios comunes para el diseño de políticas públicas que garanticen derechos, inclusión y una ciudad más segura para todas las personas.
