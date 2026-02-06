Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado

Mediodía.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su casa mientras él se encontraba trabajando.
Este mediodía al regresar a su hogar se dio cuenta de que alguien había ingresado a la propiedad tras forzar una puerta.
Le sustrajeron al menos una bordeadora y un cable de alargue.
Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco, cerca de la ruta 7.
