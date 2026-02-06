viernes, 6 de febrero de 2026

Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado

 

Mediodía.

Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en su casa mientras él se encontraba trabajando.



Este mediodía al regresar a su hogar se dio cuenta de que alguien había ingresado a la propiedad tras forzar una puerta.

Le sustrajeron al menos una bordeadora y un cable de alargue.

Ocurrió en el acceso Hipólito Yrigoyen a la ciudad de Chacabuco, cerca de la ruta 7.


