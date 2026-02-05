Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registraron incidentes en la ciudad de Chacabuco y en las afueras.
Volver a Chacabuquero.
Ciudad. Varios efectivos policiales debieron inmovilizar a un vecino que estaba protagonizando incidentes en una vivienda.
El sujeto fue trasladado al Hospital donde prosiguió manteniendo en tensión a los agentes.
Ocurrió en Inmediaciones de Saavedra y Conti.
Accidente. Una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia tras sufrir un accidente de tránsito en las afueras de Chacabuco.
Al parecer, se cayó de la moto cuando circulaba por el desvío de la ruta 7 hacia la ruta 191 por la Variante Chacabuco de la Autopista.
La mujer tiene 41 años.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Emergencia en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- La Municipalidad de Chacabuco publicó una información importante para sus empleados
- Accidente en la ruta 7 durante lo peor de la lluvia
- Vecino hospitalizado en medio de la tormenta
- Nuevo año para una propuesta municipal en Chacabuco
- Accidente bajo la lluvia en Chacabuco
- Necrológicas I del miércoles
- Secuestraron motos e intimaron a vecinos en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario