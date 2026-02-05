jueves, 5 de febrero de 2026

Policiales: Incidentes en la ciudad y en las afueras de Chacabuco




Esta mañana.

Esta mañana se registraron incidentes en la ciudad de Chacabuco y en las afueras.



Ciudad. Varios efectivos policiales debieron inmovilizar a un vecino que estaba protagonizando incidentes en una vivienda.

El sujeto fue trasladado al Hospital donde prosiguió manteniendo en tensión a los agentes.

Ocurrió en Inmediaciones de Saavedra y Conti.

Accidente. Una mujer fue trasladada al Hospital en ambulancia tras sufrir un accidente de tránsito en las afueras de Chacabuco.

Al parecer, se cayó de la moto cuando circulaba por el desvío de la ruta 7 hacia la ruta 191 por la Variante Chacabuco de la Autopista.

La mujer tiene 41 años.


