Que en paz descanse: Rosa.
- Blanca Rosa Loureyro de Martelli. Falleció a los 78 años. Casa de duelo: 25 de Mayo 577. Sepelio a las 16.30
.
Necrológicas recientes: QEPD
