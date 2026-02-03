martes, 3 de febrero de 2026

Necrológicas de Chacabuco I

 Que en paz descanse: Ricardo.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).


 -  Néstor Ricardo García. Falleció a los 71 años. Casa de duelo: Almafuerte 63.

.


