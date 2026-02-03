Que en paz descanse: Ricardo.
- Néstor Ricardo García. Falleció a los 71 años. Casa de duelo: Almafuerte 63.
.
