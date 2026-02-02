Susto en un barrio de Chacabuco

Mediodía.
Los Bomberos voluntarios fueron convocados este mediodía por un incendio en un barrio de Chacabuco.
Cuando llegaron al lugar el fuego ya había sido apagado por los vecinos.
Se trató de una quema de pastizales en un solar baldío realizado por quien dijo ser el dueño.
No obstante, los integrantes de la dotación de Bomberos arrojó agua para enfriar el terreno dado que las altas temperaturas posibilitan que una pequeña brasa termine generando un incendio de proporciones.
Ocurrió en Larrea entre Aristóbulo del Valle y Vicente López.
