Buenas y malas noticias sobre la chivita que había desaparecido en Chacabuco

Se necesita una nota para explicar todo lo que pasó.
Esta tarde en la página de Facebook de Chacabuquero se publicó el pedido desesperado de una abuela por el robo de la chivita que tenía por mascota su nieta.
Volver a Chacabuquero.
El animal llamado Pochi había sido criado desde pequeña con una mamadera. Ante la desaparición de una vivienda ubicada en Inmediaciones de la rotonda de la Spada Rota cundió el pánico puesto que una de la posibilidades era que terminara faenada y en una parrilla para ser asada.
Alguien se aprovechó de la desesperación de la familia y se contactó por Whatsapp, diciendo que tenía la chiva pero para entregarla requería un rescate de 20 mil pesos. Los vecinos accedieron pero esto resultó ser una estafa.
Afortunadamente, primó la buena fe de otro vecino que trabaja en una estación de servicio. Es de apellido Mansilla. Él vio a la chiva suelta y siendo seguida por perros. Entonces la resguardó y luego se puso en contacto con los dueños para devolverla sana y salva.
La pequeña dueña se durmió llorando de la alegría abrazada a la chivita como se puede ver en esta foto:
