Violencia familiar en un barrio de Chacabuco

Tarde calurosa.
Esta tarde una vecina puso en conocimiento de la Policía una situación violenta por la cual resultó lesionada.
Acusó a un familiar de golpearla cuando ella trataba de defender a su hermano.
Al parecer, recibió un golpe en un brazo.
Ocurrió en el barrio San Cayetano.
El acusado no estaba en el lugar al arribo de la policía.
