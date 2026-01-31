sábado, 31 de enero de 2026

Violencia familiar en un barrio de Chacabuco

 

Tarde calurosa.

Esta tarde una vecina puso en conocimiento de la Policía una situación violenta por la cual resultó lesionada.



Volver a Chacabuquero.

Acusó a un familiar de golpearla cuando ella trataba de defender a su hermano.

Al parecer, recibió un golpe en un brazo.

Ocurrió en el barrio San Cayetano.

El acusado no estaba en el lugar al arribo de la policía.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Retuvieron motos durante la noche de Chacabuco

- Necrológicas II

- Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco

- Necrológicas I

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Policiales de Chacabuco:

- Robo

- Accidente

- Averiguación de Paradero

- Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual

- Choque y fuga en Chacabuco

- Necrológicas III

- Allanamientos en Chacabuco y la zona por un aberrante delito 

- Necrológicas II

- Necrológicas I 

- Fallecimiento en el partido de Chacabuco

- Comenzaron las multas por dejar cualquier cosa en las calles de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)