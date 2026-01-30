Allanamientos en Chacabuco y la zona por un aberrante delito

Procedimiento.
En las últimas horas llevaron a cabo 30 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Policía. En el parte oficial figura Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Se trató de una serie de procedimientos contra el tráfico de imágenes y videos de abuso sexual infantil
La unidad de Cibercrimen de Junín estuvo al frente de los allanamientos en las localidades de Chacabuco, Pergamino, Mercedes.
La investigación se inició en octubre de 2025 a partir de un reporte del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), canalizado por Google Inc., que alertó sobre la detección de material ilícito alojado en la plataforma Google Drive vinculado a una cuenta de correo electrónico.
El operativo en general dejó el siguiente saldo: dos aprehendidos, 19 imputados y el secuestro de 65 teléfonos celulares, 10 notebooks, armas de fuego, cámaras digitales, tablets y diversos dispositivos de almacenamiento.
