Datos de un accidente en Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una bicicleta y un utilitario Renault Kangoo.
La mujer que iba en la bicicleta fue trasladada al Hospital en ambulancia. Según los vecinos, vive en el barrio y sería de apellido Caporale y tendría 73 años.
Ocurrió en Saavedra y Larrea.
El utilitario era guiado por un vecino llamado Pedro Nicodemo.
