Vecina de Chacabuco asustada por un alacrán

Una vecina compartió con Chacabuquero la foto de un alacrán que apareció en su casa este miércoles.
En la foto se puede ver. Tiene las pinzas redondeadas y la cola extendida. Este tipo de alacranes no es venenosa.
Los alacranes peligrosos tienen las pinzas alargadas y la cola con el aguijón enroscada.
La vecina dijo que pisó el alacrán, así que poco quedó de él.
No obstante, la mujer aprovechó para pedir la limpieza del predio del Auto Moto Club Chacabuco. Ella vive en las Inmediaciones, en el barrio Los Pioneros. Dijo que hay arañas.
En años anteriores se han registrado apariciones de alacranes en esta zona.
