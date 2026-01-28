Mix: Vecina necesita dadores de sangre - Posibles estafas - Equipamiento para una plaza

Breves.
Dadores. Se necesitan 6 dadores de sangre para la vecina Alba Aveldaño, por una operación. Deben presentarse en la Clínica Centro de Junín, ubicada en 25 de Mayo y Quintana de la vecina ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Estafas. Desde la Municipalidad de Chacabuco alertaron sobre las tentativas de estafa que se están realizando a nombre del intendente Rubén Darío Golía.
Se pidió no responder llamados o mensajes del número 2355405070.
Plaza. Hugo Moro, en representación de la Municipalidad de Chacabuco, mantuvo este miércoles una reunión con autoridades de la Fundación del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Según informó, se consiguió equipamiento para una plaza de un barrio de la ciudad. La misma será seleccionada por la Municipalidad.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Fuego y humo en el centro de Chacabuco
- Juntan firmas en Chacabuco para respaldar un reclamo ante el Municipio
- Accidente en un barrio de Chacabuco
- "Alerto sobre una situación que me ocurrió en un negocio del centro de Chacabuco"
- Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco
- La Municipalidad de Chacabuco firmó un convenio educativo
- Presentan carreras universitarias
- Chacabuco quedó afuera del mapa
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- El pasaje de colectivo desde Chacabuco sigue en movimiento
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Conflicto por un despido en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco
- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco
- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario