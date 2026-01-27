El pasaje de colectivo desde Chacabuco sigue en movimiento

Aumento.
El aumento en el precio del pasaje de colectivo desde Chacabuco a Buenos Aires no se detiene.
Volver a Chacabuquero.
El pasaje en servicio cama ya cuesta 30.000 pesos en La Estrella y Flecha Bus.
El servicio semi cama cuesta de 21.000 a 24.500 pesos en las mismas empresas
A Junín el pasaje más barato quedó en 6.000 pesos y el más caro a 9.000 pesos.
Toda est variación se ha dado en menos de un mes.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Falleció una pequeña niña en Chacabuco
- Reconocimiento para una joven de Chacabuco
- Conflicto por un despido en Chacabuco
- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco
- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco
- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona
- Secuestraron mercadería en Chacabuco
- Choque y fuga en la noche de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Llega dinero a la Municipalidad
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario