martes, 27 de enero de 2026

El pasaje de colectivo desde Chacabuco sigue en movimiento

   

Aumento.

El aumento en el precio del pasaje de colectivo desde Chacabuco a Buenos Aires no se detiene.



Volver a Chacabuquero.

El pasaje en servicio cama ya cuesta 30.000 pesos en La Estrella y Flecha Bus.

El servicio semi cama cuesta de 21.000 a 24.500 pesos en las mismas empresas

A Junín el pasaje más barato quedó en 6.000 pesos y el más caro a 9.000 pesos.

Toda est variación se ha dado en menos de un mes.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Falleció una pequeña niña en Chacabuco 

- Necrológicas II

- Reconocimiento para una joven de Chacabuco

- Conflicto por un despido en Chacabuco

- Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco

- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco

- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona

- Secuestraron mercadería en Chacabuco

- Necrológicas I 

- Choque y fuga en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Mix:

- Caño roto

- Llega dinero a la Municipalidad

- Despejan

- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco

- Policiales:

- Quejas por una zona roja

- Robo en la madrugada 

- Necrológicas I

- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)