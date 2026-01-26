Mix de Chacabuco: Caño roto - Llega dinero a la Municipalidad - Despejan

Breves.
Roto. En sus habituales recorridas por la ciudad Chacabuquero detectó una importante fuga en un caño de agua corriente.
Volver a Chacabuquero.
El líquido se está volcando a la zanja.
Ocurre en Tonelli entre Hipólito Yrigoyen y Olavarría.
Dinero. La Municipalidad de Chacabuco recibirá este años 2.714 millones de pesos en concepto de Fondo Educativo.
Este dinero debe invertirse en obras de infraestructura en materia educativa.
Despeje. Personal de la Comuna estuvo realizando tareas de despeje de luminarias LED en las calles San Lorenzo, Catamarca y Uspallata.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un auto en la ruta
- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco
- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco
- Trasladado al Hospital en ambulancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario