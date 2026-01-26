lunes, 26 de enero de 2026

Mix de Chacabuco: Caño roto - Llega dinero a la Municipalidad - Despejan

 


Breves.

Roto. En sus habituales recorridas por la ciudad Chacabuquero detectó una importante fuga en un caño de agua corriente.



Volver a Chacabuquero.

El líquido se está volcando a la zanja.

Ocurre en Tonelli entre Hipólito Yrigoyen y Olavarría.

Dinero. La Municipalidad de Chacabuco recibirá este años 2.714 millones de pesos en concepto de Fondo Educativo.

Este dinero debe invertirse en obras de infraestructura en materia educativa.

Despeje. Personal de la Comuna estuvo realizando tareas de despeje de luminarias LED en las calles San Lorenzo, Catamarca y Uspallata.

