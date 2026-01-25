Trasladado al Hospital en ambulancia

De noche en Chacabuco.
Una persona fue trasladada al Hospital en ambulancia tras ser encontrada inconsciente en la vía pública, esta madrugada.
Volver a Chacabuquero.
Fue a pedido de la Policía, que fue convocada por un vecino que encontró al citado masculino tendido en el suelo junto a una bicicleta.
Ocurrió en Italia entre Pinto y Conesa.
Al parecer, el ciclista había consumido bebidas alcohólicas.
Trascendió que no se lo pudo identificar en el lugar porque no de encontró entre sus ropa documentos con su nombre.
