domingo, 25 de enero de 2026

Trasladado al Hospital en ambulancia

 


De noche en Chacabuco.

Una persona fue trasladada al Hospital en ambulancia tras ser encontrada inconsciente en la vía pública, esta madrugada.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Fue a pedido de la Policía, que fue convocada por un vecino que encontró al citado masculino tendido en el suelo junto a una bicicleta.

Ocurrió en Italia entre Pinto y Conesa.

Al parecer, el ciclista había consumido bebidas alcohólicas.

Trascendió que no se lo pudo identificar en el lugar porque no de encontró entre sus ropa documentos con su nombre.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco

- Le robaron a un vecino

- Necrológicas II del sábado 

Todavía se habla de esto:

- Vecina agredida en la casa

- Sancionaron a transportes en Chacabuco

- Terminó siendo fatal el accidente de Chacabuco

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Denuncian una agresión en la vía pública de Chacabuco

- Sin agua en un sector de Chacabuco

- Dinero para reparar una vivienda de estudiantes de Chacabuco

- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud

- Violento choque en la madrugada de Chacabuco

- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)