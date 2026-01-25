Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco

Espectáculos.
Esta noche finaliza el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El evento ha contado con el acompañamiento de la comunidad en las dos noches previas.
Los vecinos con sus reposeras y mesas cambian el paisaje de la plaza San Martín.
Durante la noche del sábado se realizó un emotivo homenaje a Humberto Torres, cantor y compositor local fallecido en junio de 2025. Sus familiares recibieron un presente de manos del Jefe Comunal. Fue un momento cargado de sentimientos, en el que se recordó al músico y se compartió la emoción de su esposa, hijos y nietos. Uno de sus hijos lució sobre el escenario la vestimenta que su padre utilizaba en sus presentaciones.
También se presentó Adrián Maggi.
La grilla de este domingo está compuesta por Ana Palma, Marcelo Ferrer, Tango Pasión, Marisa Romero, Ballet Cahuín Cumpá, Néstor Rolán, Marcelo Tomassini. Cierre a cargo de Los Guaranies.
