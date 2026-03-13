Desbaratan una inmobiliaria fake en la cárcel de Junín

Presos.
La Policía de la provincia de Buenos Aires desbarató una inmobiliaria falsa que funcionaba en un pabellón de la cárcel de Junín.
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Esto fue a raíz de una denuncia radicada en Junín por una persona que dijo haber sido estafada con el alquiler de una propiedad porque todo resultó ser falso.
Dado que el contacto había sido por teléfono, participó la sección de investigación de cibercrimen de la Policía de Junín. Se logró identificar la ubicación de los equipos a través de los cuales se habían realizado las propuestas.
Fue así como se realizó un allanamiento en el pabellón 7 de la Alcaldía N°49 de la vecina ciudad. Allí se procesó a dos presos y se retuvieron sus teléfonos. También se allanaron viviendas de los barrios San Antonio, San Francisco y Mitre de Junín donde fueron secuestrados más teléfonos celulares que estaban en procesión de otras personas.
El sumario fue caratulado cono "Estafa". No se descarta que pueda haber más víctimas.
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