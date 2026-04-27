Esta tarde. Se agregaron fotos.
Esta tarde se registró un violento accidente en el centro de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Un SUV chocó con una moto. Dos personas fueron trasladadas al Hospital en ambulancias del SAME. Se trató de una mujer y un varon. Ocurrió en Santa Fe y Moreno, en el horario de salida de la escuela.
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