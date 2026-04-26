Mix de Chacabuco: Moro pide análisis a los candidatos - Sin luz - Goleada

Breves.
Moro. El responsable de Asuntos Municipales de Chacabuco, Hugo Moro, publicó un video en las redes sociales denunciando que la oposición lo ataca a través de perfiles y páginas de Facebook "truchas" porque días atrás recordó el aniversario del último Allanamiento a la Comisaría local por una causa de Narcotráfico. Propuso que para las últimas elecciones los candidatos a intendente presenten rinoscopías y análisis toxicológicos para despejar posibles nexos con causas de narcotráfico a futuro.
Volver a Chacabuquero.
Luz. Una vecina del Barrio Los Pioneros informó que se ha portado el servicio eléctrico en el lugar y no logra comunicarse con la Cooperativa. Por eso pidió que Chacabuquero publique la situación.
Goleada. El equipo de fútbol femenino del Club Argentino de Chacabuco le ganó por 12 a 0 a su similar del Club San Miguel por la segunda fecha del torneo apertura, este domingo.
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