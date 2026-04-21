martes, 21 de abril de 2026

Por la fuerza se dieron cuenta que no podían estar en ese lugar de Chacabuco

 


Este martes.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco compartió los resultados del operativo de control realizado este martes en la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

En recorrido de móviles se labraron 20 actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía y 3 por estacionar en lugar prohibido obstruyendo entrada a garaje


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