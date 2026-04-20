lunes, 20 de abril de 2026

Otro accidente en el acceso a Chacabuco

Esta noche.

Esta noche se registró otro accidente en el acceso a Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Participaron una moto y una bicicleta. Se pidió presencia de la Policía, el SAME y Tránsito para asistir a los involucrados. Uno de estos últimos sería menor de edad. Ambas personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital. Ocurrió en Yrigoyen y 14 de Julio.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Mix: - Manifestación en la Anses de Chacabuco - Daletto con Golía - Juguetes para los niños

- Dañaron su vehículo y se fueron en una avenida de Chacabuco

- Auxiliaron a una anciana en Chacabuco

- Tres alertas meteorológicas para Chacabuco y la zona

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Accidente temprano en la mañana de Chacabuco

- Accidente con heridos entre Chacabuco y Carmen de Areco

Todavía se habla de esto:

- Necrológicas I

- Choque con personas trasladadas al Hospital

- Un demorado en la tarde de Chacabuco

- Robo en el centro de Chacabuco

- Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín

- Registro de lluvias y cómo sigue el tiempo en Chacabuco y la zona

- Hizo algo molesto y fue multado en Chacabuco






on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)