Esta noche.
Esta noche se registró otro accidente en el acceso a Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron una moto y una bicicleta. Se pidió presencia de la Policía, el SAME y Tránsito para asistir a los involucrados. Uno de estos últimos sería menor de edad. Ambas personas fueron trasladadas en ambulancia al Hospital. Ocurrió en Yrigoyen y 14 de Julio.
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