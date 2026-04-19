domingo, 19 de abril de 2026

Accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín

 


Esta mañana.

Esta mañana se reportó un accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín.



Volver a Chacabuquero.

Se cayó de un camión una maquina. Esto requirió un trabajo para retirarla del paso de los vehículos. Ocurrió en el kilómetro 229. La Policía fue al lugar.



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