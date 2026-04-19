Esta mañana.
Esta mañana se reportó un accidente en la autopista entre Chacabuco y Junín.
Volver a Chacabuquero.
Se cayó de un camión una maquina. Esto requirió un trabajo para retirarla del paso de los vehículos. Ocurrió en el kilómetro 229. La Policía fue al lugar.
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