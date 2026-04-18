Alertas Meteorológicas para Chacabuco y la zona

Dos días.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas para Chacabuco y la zona.
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Son de nivel amarillo, para la madrugada del domingo y la mañana del lunes. Los distritos alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto. No obstante, hay pronóstico de probabilidad de lluvias de distintas intensidades desde la noche de este sábado hasta el martes.
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