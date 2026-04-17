"El Hospital de Chacabuco, sin responsables por la fractura que sufrió nuestra madre"

Nota pedida.
El respeto es un valor fundamental que implica reconocer, apreciar y valorar las cualidades, derechos y dignidad de uno mismo y de las personas del entorno, tratando a los demás con consideración y empatía.
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La responsabilidad es la capacidad y valor de asumir las consecuencias de los actos, decisiones, y obligaciones propias. Implica cumplir con compromisos, actuar con conciencia, y rendir cuentas.
El viernes 20 de marzo, ingresamos a la guardia del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen”, acompañando a nuestra madre para realizarles análisis de laboratorios, indicados por su médico.
Nuestra madre, tiene 92 años y sufre de demencia (Alzheimer), motivo por el cual, al ingresar a la Guardia expresamos detalladamente sobre el comportamiento de la paciente.
Luego de que le realicen los análisis correspondientes, nos informan que la paciente debería quedar en observación (2 a 3 horas), hasta tanto estén los resultados y se pudiese diagnosticar su estado. En ese momento, pedimos permiso para que un familiar pudiese quedarse a su lado durante la espera, ya que es una persona que requiere de cuidados permanentes. ¡La respuesta irónica del personal de enfermería, fue “nosotros sabemos muy bien cómo cuidarla!”. Por lo que mi madre, quedó al cuidado del personal de enfermería y médicos de la Guardia.
Pasadas las 4 horas, nos convoca la médica responsable de la Guardia, y nos informa que nuestra madre tenía neumonía bilateral. ¡Pero, además les habría ocurrido un accidente en el área roja de la guardia! Se había caído de la camilla (1,20 mts. de altura) y como consecuencia de esta; tenía fracturada la cadera, y golpes en la cabeza, brazos, y piernas. Evidentemente la habían dejado sola.
Sorpresa, tristeza, indignación, enojo, ira, miedo, fueron algunas de las emociones que sentimos en esos momentos. Necesitábamos una respuesta respetuosa de parte de los responsables.
En los minutos siguientes, se presentó el secretario de Salud, para escuchar nuestro reclamo (Actitud que se agradece). Siempre tratando de enfatizar la gravedad de la neumonía, y minimizando la fractura de la cadera. Quizás anticipándose a la baja posibilidad de recuperación del paciente, y consciente de su responsabilidad jurídica.
En esos momentos, todos (personal de enfermería de la Guardia, médicos de Guardia, médicos residentes, etc.) trataban de excusarse. Expusieron a la médica residente a dar respuestas que no tenía. Se supone que ese rol, correspondería a un Director responsable, pero el Hospital no tiene Director (cargo vacante), no tiene responsables. Nos explicaron que el protocolo que tienen en la Guardia del Hospital no permite que ingrese un familiar como compañía. Nunca nos pudieron responder, en que parte del protocolo se había fallado, porque los resultados son evidentes. Y en ese caso, cómo van a corregir el protocolo para que no les vuelva a suceder.
Nunca se les pasó por sus mentes, el respeto a la paciente que habían dañado, ni la responsabilidad de sus acciones.
A partir de ahí, nunca más recibimos una respuesta de ninguna autoridad del Hospital. Con sus silencios e indiferencias, nos transmitieron una falta de respeto absoluta. Nunca asumieron la responsabilidad de lo sucedido. Ni trataron de atenuar el error (Negligencia). No hay consecuencias, excepto la salud de nuestra madre.
La solución, era colocarle rápido una prótesis en la cadera, con el riesgo que eso significa para una persona de su edad. Tuvimos que comprar la prótesis en una ortopedia privada para que la operación se pudiese hacer de manera urgente. No recibimos ningún tipo de asistencia administrativa. Siendo nosotros mismos, sus familiares, los que debimos coordinar todos los requerimientos para que pudieran operar a nuestra madre. Y así, tratar de subsanar la negligencia que había ocurrido en el propio Hospital. El respeto y la responsabilidad, de las autoridades, seguían ausentes.
Los días siguientes (19), ocurrieron con nuestra madre internada. Con vaivenes en su salud, y complicaciones lógicas de su edad y todo lo que le estaba ocurriendo. Algunos días en terapia, su recuperación de la neumonía, y luego la operación de cadera. Resaltamos la atención que tuvimos por parte de los médicos, personal de enfermería, y auxiliares del Ala 3.
El lunes 6 de abril, a las dos horas de salir nuestra madre del quirófano, se nos acerca una persona de administración a consultarnos como habían operado a mi madre. Porque desde el Hospital, aún no habían completado el pedido de la prótesis a PAMI. El trámite estaba inconcluso, porque faltaba el informe del médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes. El respeto y la responsabilidad ya habían quedado muy lejanos.
El jueves 9 de abril, con alegría, recibimos el alta de la operación. Y ahora está transitando su recuperación.
Pero aún, faltaba algo. El mismo día, personal de administración del Hospital, nos entrega los estudios de mi madre, donde aparece el informe del médico Especialista en Diagnostico por Imágenes (Externo al Hospital). La sorpresa fue que el informe, mágicamente tiene fecha 20 de marzo. Siendo que el día 6 de abril aún no tenían el informe confeccionado. Una muestra más de la falta de registros y procedimientos dentro de la institución.
Ya no esperamos ninguna respuesta de las autoridades municipales, a falta de un Director responsable del Hospital. Por eso decidimos asumir nuestra responsabilidad social, dar este paso, y contar lo que vivimos estos días. Por el respeto que sentimos para nuestra comunidad, nuestros amigos, y nuestros familiares. Para que no nos vuelva a pasar, a ninguno de los ciudadanos que concurrimos al Hospital.
No queremos dañar a la única institución de Salud de Chacabuco. Nosotros no sabemos cómo gestionar un Hospital.
Buscamos que los que saben gestionar un Hospital, lo hagan con profesionalismo, con un mínimo de respeto, de empatía hacia el paciente y su entorno, que asuman la responsabilidad de sus actos y funciones. Que cuiden a sus médico y personal de enfermería, y no los expongan a explicar lo inexplicable.
Hicimos la denuncia en la Justicia, para que formalmente se activen todos los mecanismos jurídicos y administrativos que correspondan, en post de mejorar el funcionamiento del único establecimiento de salud de Chacabuco.
Esperamos que el fiscal correspondiente, se involucre responsablemente para el bien de la comunidad. Sin amiguismos ni cuestiones políticas.
Esperamos que las autoridades Municipales (a falta de un Director responsable), pongan en funcionamiento sus reglamentos y procedimientos para detectar a los responsables de estas falencias. Para que asuman la responsabilidad plena de sus funciones para lo cual el Municipio les paga sus sueldos.
Esperamos que el Municipio designe un Director del Hospital que sea responsable del establecimiento, y que haga cumplir los protocolos médicos y procedimientos administrativos. Y si el personal, no los puede cumplir porque no son adecuados, que lo corrijan. Son sus responsabilidades.
Soñamos con un Hospital de excelencia. Y que se haga Justicia.
Firman:
Claudio Bertacchini y Carolina Bertacchini
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