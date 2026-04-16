jueves, 16 de abril de 2026

Más datos del violento accidente cerca de una plaza de Chacabuco

 


Esta tarde.

Esta tarde se reportó un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Participaron dos motos. Dos personas resultaron lesionadas y requirieron atención médica. Son una mujer y un varón que quedaron tendidos sobre el suelo. Ambos fueron traslados al Hospital municipal en ambulancias.

Ocurrió en Miguel Gil y La Rioja, a metros de la plaza 5 de Agosto . El masculino sería de apellido Duarte y tiene 21 años, aproximadamente. Iba en una Honda 250cc. En cuanto a la mujer, sería de apellido Cattaneo y tiene alrededor de 37 años. Iba en una moto Zanella.


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