miércoles, 15 de abril de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

 

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

- Rodolfo Ricardo Cordone, 10 de abril de 2026.

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