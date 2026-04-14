Trabajos en los desagües de Chacabuco con un camión de otra ciudad

Servicios Públicos.
El área de Servicios Públicos, a cargo de Raúl Sosa, se encuentra realizando tareas de limpieza y destape de bocas de tormenta en distintos puntos de la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Las tareas se realizan con cuadrillas de trabajadores locales y un camión conveniado junto a la Municipalidad de Salto, quien tanto este martes como el miércoles realizará las labores en nuestra ciudad.
Los trabajos se llevan adelante en bocas de tormenta que el área ya tiene registradas como tapadas, además de una limpieza general en distintas intersecciones, tales como Alberdi y Santa Fé; Alberdi y Olavarría; Alberdi y Vidal; calle 9 de julio y otras zonas.
“Quiero hacer un especial agradecimiento al Municipio de Salto por la cesión de este camión que nos ayuda en nuestra tarea de prevención de anegamiento de calles, tras un trabajo de limpieza general e identificación de las bocas de tormenta que se encontraban tapadas”, resaltó Sosa durante la jornada.
Contacto de WhatsApp con Chacabuquero: 2352470278
Recibe noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias Chacabuquero
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por WhatsApp
Más publicaciones del día:
- Alerta meteorológica para Chacabuco y alrededores
- Quiso robar y lo agarró un boxeador en Chacabuco
- Alerta meteorológica para Chacabuco y alrededores.
- Más datos sobre el robo por el que dos personas fueron arrestadas en Chacabuco.
- Detenido tras incidentes ocurridos esta mañana en Chacabuco.
- Vecinos citados por el Tribunal de Paz de Chacabuco
- Se añadieron motocicletas al depósito municipal de Chacabuco.
Todavía se sigue hablando de esto:
- Garello propuso una forma de dejar de cobrar el impuesto Salud en Chacabuco.
- Una vecina embarazada necesita ayuda por un problema de salud en Chacabuco.
- Policías de Chacabuco: Incidente en un barrio - Daños - Motocicletas confiscadas
- Los vecinos presentaron una reclamación contra una creación del Gobierno de Chacabuco.
- "Gracias por elegir Chacabuco"
- Mix de Chacabuco: No fue un robo - El camión de la lechería ha vuelto - Senderismo el fin de semana
- Un menor de edad que conducía una motocicleta falleció en Chivilcoy.
- Colisionó con un caballo en la ruta de Chacabuco.
- El tráfico continuó dirigiéndose hacia las motocicletas de Chacabuco.
No hay comentarios:
Publicar un comentario