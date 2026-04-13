En Chivilcoy murió un motociclista menor de edad

Situación.
En Chivilcoy falleció un joven de 17 años que estaba internado tras un accidente de tránsito que ocurrió la semana pasada.
Volver a Chacabuquero.
Iba en una moto con otro menor y chocaron con un camión en 84 y Pinto. El rodado de menor porte tenía pedido de secuestro por robo y los adolescentes tenían antecedentes policiales, según los medios de la vecina ciudad.
El fallecido se llamaba Rodrigo Chamorro, según La Gaceta del Oeste.
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