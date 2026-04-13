lunes, 13 de abril de 2026

En Chivilcoy murió un motociclista menor de edad

 


Situación.

En Chivilcoy falleció un joven de 17 años que estaba internado tras un accidente de tránsito que ocurrió la semana pasada.



Volver a Chacabuquero.

Iba en una moto con otro menor y chocaron con un camión en 84 y Pinto. El rodado de menor porte tenía pedido de secuestro por robo y los adolescentes tenían antecedentes policiales, según los medios de la vecina ciudad.

El fallecido se llamaba Rodrigo Chamorro, según La Gaceta del Oeste.


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