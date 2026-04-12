Se presentó el ciclo de una nueva carrera universitaria en Chacabuco

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El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó el pasado sábado el ciclo de Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del programa Programa Puente de la Provincia de Buenos Aires.
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La actividad se desarrolló en el Centro Universitario y contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Javier Estévez, y de Pablo De Virgiliis, Director del Centro de Altos Estudios, con un buen marco de estudiantes.
En primer término, el Jefe Comunal agradeció a la docente que dio inicio a la primera clase de este ciclo y a los alumnos inscriptos, destacando el esfuerzo que realizan para continuar sus estudios. “Para nosotros es un gran desafío haber creado este centro universitario para acercar diferentes carreras. La voluntad y el conocimiento son dos aspectos fundamentales que siempre se complementan”, expresó Golía.
Por su parte, Estévez remarcó la importancia de aprovechar la oportunidad de formación: “Esta capacitación les va a fortalecer mucho sus conocimientos en un contexto social complejo. Ustedes están en el territorio y tienen un rol clave para intervenir en lo social. Es una carrera larga, de mucho sacrificio, por eso es importante no aflojar y apoyarse entre ustedes”.
Finalmente, De Virgiliis dio la bienvenida a las y los estudiantes, señalando: “Es un gusto conocerlas. Vamos a estar siempre a disposición desde nuestras oficinas, al lado del aula. Haber conseguido esta carrera es muy satisfactorio y representa una gran oportunidad para continuar formándome y desarrollarse profesionalmente”.
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