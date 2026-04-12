domingo, 12 de abril de 2026

Se presentó el ciclo de una nueva carrera universitaria en Chacabuco

 


Oficial.

El Intendente Municipal, Darío Golía, presentó el pasado sábado el ciclo de Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Universidad Nacional de Lanús, en el marco del programa Programa Puente de la Provincia de Buenos Aires.



Volver a Chacabuquero.

La actividad se desarrolló en el Centro Universitario y contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Javier Estévez, y de Pablo De Virgiliis, Director del Centro de Altos Estudios, con un buen marco de estudiantes.

En primer término, el Jefe Comunal agradeció a la docente que dio inicio a la primera clase de este ciclo y a los alumnos inscriptos, destacando el esfuerzo que realizan para continuar sus estudios. “Para nosotros es un gran desafío haber creado este centro universitario para acercar diferentes carreras. La voluntad y el conocimiento son dos aspectos fundamentales que siempre se complementan”, expresó Golía.

Por su parte, Estévez remarcó la importancia de aprovechar la oportunidad de formación: “Esta capacitación les va a fortalecer mucho sus conocimientos en un contexto social complejo. Ustedes están en el territorio y tienen un rol clave para intervenir en lo social. Es una carrera larga, de mucho sacrificio, por eso es importante no aflojar y apoyarse entre ustedes”.

Finalmente, De Virgiliis dio la bienvenida a las y los estudiantes, señalando: “Es un gusto conocerlas. Vamos a estar siempre a disposición desde nuestras oficinas, al lado del aula. Haber conseguido esta carrera es muy satisfactorio y representa una gran oportunidad para continuar formándome y desarrollarse profesionalmente”.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Inquietud por el paradero de un menor en Chacabuco

- Operativo contra los motociclista foráneos en Chacabuco por un motivo específico 

- Daños en acoplados en la madrugada de Chacabuco

- Necrológicas I

- Más datos del choque en la madrugada de Chacabuco

- Incidentes y conflictos desde la madrugada a la noche en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Caballos y algo más fueron retenidos en Chacabuco 

- Novedades sobre un robo ocurrido en Chacabuco

- Traslado en avión sanitario sobre Chacabuco

- Dieron con con el auto que chocó y se fue en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco: Le robaron a una vecina - Video: choque y fuga

- Accidente en una de las entradas de Chacabuco 

- Persecución en la noche de Chacabuco





on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)