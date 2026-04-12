Socorrieron a una vecina en una vivienda de Chacabuco

Esta noche.
Esta noche se registró un rescate en una vivienda de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Participaron los Bomberos Voluntarios y el SAME. Una mujer sufrió un caida en su casa estando sola. Pudo llamar por teléfono a familiares y estos se comunicaron con los bomberos
Una ambulancia se acercó al domicilio para controlar a la mujer. No fue necesario el traslado al Hospital.
Ocurrió en Alem entre Perón y Deán Funes.
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