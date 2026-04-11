Policiales de Chacabuco: Le robaron a una vecina - Otro accidente

Últimas horas.
Una vecina sufrió un robo en las últimas horas. Fue su hija la que dio a conocer la situación a través de las redes sociales.
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A la mujer le sustrajeron una moto. Ocurrió en el barrio La Amistad. Esta es una foto de la moto:
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