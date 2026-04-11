sábado, 11 de abril de 2026

Policiales de Chacabuco: Le robaron a una vecina - Otro accidente

 station

Últimas horas.

Una vecina sufrió un robo en las últimas horas. Fue su hija la que dio a conocer la situación a través de las redes sociales.



Volver a Chacabuquero.

La nueva granja Chacabuco
La Nueva Granja, ofertas

A la mujer le sustrajeron una moto. Ocurrió en el barrio La Amistad.  Esta es una foto de la moto:


Accidente. Esta mañana, temprano, un auto que estaba estacionado fue chocado por otro vehículo que estaba circulando por la calle. ocurrió en 9 de Julio entre Arenales y Jujuy.

 
Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
Gran Peña Folklórica: Venta de tarjetas llamando al 2352522151

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Accidente en una de las entradas de Chacabuco 

- Persecución en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Ramas y motos, en el centro de los controles en Chacabuco

- Mix: Rurales vacunados - Habilitaciones - Premiados

- Piden reunión por una "apremiante necesidad de un incremento salarial" en Chacabuco 

- Accidente en uno de los accesos a Chacabuco

- Construyen la Casa del Deportista en Chacabuco

- Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco

- Necrológicas II

- Vecino trasladado al Hospital de Chacabuco

- Inquietud por los allanamientos contra el narcotráfico en Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Estuvo picante la primera asamblea del presupuesto participativo de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)