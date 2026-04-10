Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco

Comunicado.
El Municipio de Chacabuco contrató por $61.600.000 a la Cooperativa “El Origen” para la limpieza de contenedores.
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Ante esta decisión, solicitamos al Departamento Ejecutivo información detallada sobre los motivos de la tercerización, los criterios utilizados para elegir a la cooperativa y si se evaluaron alternativas más convenientes, considerando que el Municipio cuenta con estructura, personal y equipamiento para realizar estas tareas, así como la existencia de alternativas como el pago de horas extras o la adquisición de maquinaria propia.
Además, pedimos conocer comparativas de costos, antecedentes de la cooperativa, la forma en que se prestaba el servicio previamente y la previsión presupuestaria para los próximos ejercicios.
También requerimos precisiones sobre las condiciones laborales del personal afectado, incluyendo seguros, análisis de riesgos y provisión de elementos de protección.
El objetivo es ejercer el rol de control del Concejo Deliberante, garantizando transparencia y un uso responsable de los recursos públicos.
Firma:
Bloque UCR-PRO
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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