viernes, 10 de abril de 2026

Pedido de informes por una contratación de la Municipalidad de Chacabuco

 


Comunicado.

El Municipio de Chacabuco contrató por $61.600.000 a la Cooperativa “El Origen” para la limpieza de contenedores.



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El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Ante esta decisión, solicitamos al Departamento Ejecutivo información detallada sobre los motivos de la tercerización, los criterios utilizados para elegir a la cooperativa y si se evaluaron alternativas más convenientes, considerando que el Municipio cuenta con estructura, personal y equipamiento para realizar estas tareas, así como la existencia de alternativas como el pago de horas extras o la adquisición de maquinaria propia.

Además, pedimos conocer comparativas de costos, antecedentes de la cooperativa, la forma en que se prestaba el servicio previamente y la previsión presupuestaria para los próximos ejercicios.

También requerimos precisiones sobre las condiciones laborales del personal afectado, incluyendo seguros, análisis de riesgos y provisión de elementos de protección.

El objetivo es ejercer el rol de control del Concejo Deliberante, garantizando transparencia y un uso responsable de los recursos públicos.


Firma:

Bloque UCR-PRO


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