jueves, 9 de abril de 2026

Esto es lo que cuesta viajar en las motos de Uber en Chacabuco

Varios ejemplos y distancias. Además de viajes, entregas a domicilio fueron habilitadas.

El servicio de viajes en moto de Uber ya está disponible en Chacabuco y la zona.



Volver a Chacabuquero.

Chacabuquero usó la aplicación móvil para calcular el precio de varios viajes y distancias en la ciudad. Cabe recordar que en una moto puede viajar solamente un pasajero.

La otra novedad es que también se habilitó el servicio de entregas a través de Uber.

Ejemplos partiendo desde la estación de colectivos en Olavarría y Falucho:


Al cementerio municipal

Acceso Elguea - Román y Ruta 7

A Cucha Cucha

Al Hospital municipal 


Acceso Hipólito Yrigoyen y ruta 7

Para orientarse: Al Hospital el viaje cuesta 1.112 pesos; a Yrigoyen  y ruta 7, 1.880 pesos, y a Cucha Cucha, 2.790 pesos. 

Toda una novedad en Chacabuco.

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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