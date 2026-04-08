Golía recibió a un sector afectado por los aumentos en Chacabuco

Reunión.
El Intendente Municipal, Darío Golía, recibió esta mañana a transportistas autoconvocados, quienes expusieron la difícil situación que atraviesa el sector y las complicaciones económicas que vienen sosteniendo a raíz del congelamiento de tarifas.
Volver a Chacabuquero.
Durante el encuentro, manifestaron que los valores actuales no acompañan el incremento constante de los costos operativos, como el gasoil, los seguros, las patentes, los insumos y los repuestos, lo que genera una marcada disparidad que torna insostenible la actividad. En este contexto, señalaron además el impacto directo que esta situación tiene en la economía de sus familias.
Por su parte, el Jefe Comunal expresó su acompañamiento al sector, destacando la importancia del transporte para la economía local. En ese sentido, remarcó que en Chacabuco hay más de 2.000 camiones que cumplen un rol fundamental en la dinámica productiva del distrito, y que la crisis que atraviesa el sector repercute de manera directa en toda la comunidad.
Bocas. La Subsecretaría de Servicios Públicos, a cargo de Raúl Sosa, continúa llevando adelante tareas de limpieza de bocas de tormenta y rejillas en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los trabajos preventivos ante los pronósticos de lluvias e inclemencias climáticas.
En esta oportunidad, las tareas se realizaron en las intersecciones de Zapiola y Santa Fe, y de Olavarría y Primera Junta. Asimismo, las cuadrillas municipales continúan trabajando en otros sectores, dando continuidad a estas acciones.
Estos trabajos tienen como objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema de desagües pluviales, evitando anegamientos y favoreciendo el rápido escurrimiento del agua en la vía pública.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Uber Moto llega a Chacabuco y la zona
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco
- Policiales: Daños en el cementerio de Chacabuco - Busca a una persona
Todavía se habla de esto:
- Video: Se llevó algo de una vereda de Chacabuco
- Olimpíadas de Adultos Mayores en Chacabuco
- Empresa de Chacabuco firmó un importante acuerdo para su producción
- Le robaron en Chacabuco e hizo una promesa
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Bomberos: accidente en la ruta 7 en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario