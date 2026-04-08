miércoles, 8 de abril de 2026

Uber Moto llega a Chacabuco y la zona

 


Novedad.

Uber anunció que desde este jueves estará disponible en Chacabuco y la zona el servicio de motos.



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Hay una promoción que permite ganar hasta $100.000 adicionales al completar los primeros 30 viajes en moto.

A partir de mañana los motociclistas inscritos, podrán recibir viajes en motocicleta con la app de Uber en Junín, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Rojas, Salto y Arrecifes 

Uber Moto es un servicio de la aplicación Uber que conecta a usuarios con motociclistas particulares para realizar traslados rápidos y económicos en moto. Funciona bajo la misma plataforma, permitiendo solicitar viajes puerta a puerta, con funciones de seguridad y cascos obligatorios para el pasajero, ideal para evitar el tráfico intenso.

El corte perfecto Chacabuco
El Corte Perfecto

Los motociclistas que quieran prestar el servicio deben descargar la aplicación Uber Drive en su celular e inscribirse tras completar los requisitos.

Así que además de autos para viajar se podrán pedir motos desde la aplicación para celulares.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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