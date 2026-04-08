Uber Moto llega a Chacabuco y la zona

Novedad.
Uber anunció que desde este jueves estará disponible en Chacabuco y la zona el servicio de motos.
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Hay una promoción que permite ganar hasta $100.000 adicionales al completar los primeros 30 viajes en moto.
A partir de mañana los motociclistas inscritos, podrán recibir viajes en motocicleta con la app de Uber en Junín, Pergamino, Chivilcoy, Chacabuco, Rojas, Salto y Arrecifes
Uber Moto es un servicio de la aplicación Uber que conecta a usuarios con motociclistas particulares para realizar traslados rápidos y económicos en moto. Funciona bajo la misma plataforma, permitiendo solicitar viajes puerta a puerta, con funciones de seguridad y cascos obligatorios para el pasajero, ideal para evitar el tráfico intenso.
Los motociclistas que quieran prestar el servicio deben descargar la aplicación Uber Drive en su celular e inscribirse tras completar los requisitos.
Así que además de autos para viajar se podrán pedir motos desde la aplicación para celulares.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
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