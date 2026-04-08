miércoles, 8 de abril de 2026

Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco

 

Esta noche.

Esta medianoche se reportó un pedido de auxilio a la Policía en la zona céntrica de Chacabuco.



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Se trató de una vecina que reside en un edificio de departamentos y cuenta con el beneficio de una restricción de acercamiento con una persona de sexo masculino.

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Es por esto que varios efectivos de la fuerza de Seguridad se acercaron al lugar. Lo más llamativo es que la mujer vive a varios pisos de altura. El sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría. Al parecer, no es la primera vez que esta situación de acoso se registra.


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