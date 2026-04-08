Pedido de auxilio en las alturas en Chacabuco

Esta noche.
Esta medianoche se reportó un pedido de auxilio a la Policía en la zona céntrica de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se trató de una vecina que reside en un edificio de departamentos y cuenta con el beneficio de una restricción de acercamiento con una persona de sexo masculino.
Es por esto que varios efectivos de la fuerza de Seguridad se acercaron al lugar. Lo más llamativo es que la mujer vive a varios pisos de altura. El sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría. Al parecer, no es la primera vez que esta situación de acoso se registra.
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