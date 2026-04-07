Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

Edictos.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de:
Teresa Isabel Invernizzi, 31 De Marzo De 2026.
Joaquin Rodolfo Gutierrez Y Eulalia Luisa Lopez., 31 De Marzo De 2026.
Amalia Berta Gutierrez, 31 De Marzo De 2026.
Ruben Adar Delauro, 31 De Marzo De 2026.
Héctor Bienvenido Gomez, 31 De Marzo De 2026.
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