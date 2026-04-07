martes, 7 de abril de 2026

Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

      

Edictos.

El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de: 

Teresa Isabel Invernizzi, 31 De Marzo De 2026.

 Joaquin Rodolfo Gutierrez Y Eulalia Luisa Lopez., 31 De Marzo De 2026.

 Amalia Berta Gutierrez, 31 De Marzo De 2026.

 Ruben Adar Delauro, 31 De Marzo De 2026.

Héctor Bienvenido Gomez, 31 De Marzo De 2026.

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Peña folclórica en Chacabuco el 25 de abril de 2026
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