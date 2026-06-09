Más datos del asalto a mano armada en una plaza de Chacabuco

Testimonio.
Se conocieron más datos del asalto que ocurrió en la madrugada del sabado en la plaza General Paz de Chacabuco. El caso había sido informado sólamente por Chacabuquero.
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El padre de uno de los jóvenes a los que les robaron hizo una publicación en las redes sociales: "Hace cuatro días le pasó a mi hijo y a un amigo, que fueron a tomar mates en la plaza "De la Cruz". Le apuntaron con un arma, le sacaron los dos celulares —el que le regalamos para los 18 con mucho esfuerzo, porque saben cómo está todo hoy, y el amigo se lo compró con su trabajo—, le sacaron también las zapatillas, buzos, llaves, mochila, de todo. Chicos muy sanos y buenas personitas. Se fueron a un kiosco a pedir ayuda, llegó la policía y los llevaron a declarar".
"Muy triste todo. Mi hijo estudia y va del colegio a casa, y el amigo del trabajo a la casa -agregó-. Solo ese día se juntaron a tomar unos mates, apareció una moto con dos personas y les apuntaron con un arma. ¿Qué podían hacer? Les escribo esto para que tengan mucho cuidado y que ya no pase más, por favor".
Nota relacionada:
- Asalto en una plaza de Chacabuco
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