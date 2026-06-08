Más datos sobre el principio de incendio en Chacabuco

Mediodía.
La sirena de bomberos voluntarios fue motivada por un principio de incendio en la planta alta de una vivienda de Chacabuco.
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La presencia de los bomberos fue solicitada por la Policía. Tres dotaciones concurrieron al lugar. Ocurrió en Deán Funes entre Quintana y Bernardo de Irigoyen. No hubo heridos aunque unas jóvenes que se asustaron fueron contenidas por la familia. Al parecer se trató de un desperfecto eléctrico. En el lugar reside un vecino de apellido Van Keulen.
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