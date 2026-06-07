domingo, 7 de junio de 2026

Pelea y disturbios en la noche de Chacabuco

 


Madrugada.

Durante la noche se registraron incidentes en distintos sectores de la Ciudad de Chacabuco.



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pizzas del pueblo Chacabuco
Pizzas del Pueblo, promo de principio de mes

Hubo un altercado entre personal de seguridad de un local bailable del acceso Hipólito Yrigoyen y asistentes. Se pidió presencia policial.

Varios motociclistas protagonizaron hechos vandálicos más allá de generar ruidos molestos. Algunos quisieron abrir por la fuerza un auto en Alvear y Pueyrredón y otros orinaron en la vereda de una vivienda en Miguel Gil y Dorrego.

cerdos pollos en Chacabuco
Chanchería El corte perfecto

Una persona de sexo masculino estuvo acosando a su ex pareja, que está beneficiada con una medida judicial de no acercamiento, pero se escapó en auto antes del arribo de la Policía. Ocurrió en Correa y Perón.

Rawson. La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco llevó a cabo anoche un operativo de prevención y recorrido de móviles y motos de tránsito. Control de alcoholemia en la localidad de Rawson en conjunto con la Policía Comunal donde se retuvieron dos motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco conducidas por menores de edad.

Motos retenidas en Rawson Chacabuco


Se retuvo una motocicleta porque el conductor circulaba en estado de alcoholemia positivo sin casco, y otra por alta de chapa patente.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





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