Comenzó la apertura de calles en una quinta de Chacabuco para Todos II

Trabajo.
Comenzó la apertura de calles en el marco del programa de urbanización “Chacabuco para Todos II”
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Se trata de los trabajos en la quinta 567, ubicada sobre calle Avellaneda, frente al complejo deportivo del Club Porteño. Allí, los 54 lotes adjudicados corresponden a beneficiarios de distintos sectores, entre ellos los sindicatos SOERM y UOCRA.
El Intendente Municipal, Darío Golía, expresó esta tarde que se viene trabajando intensamente entre las distintas áreas involucradas en el programa, destacando la importancia de generar oportunidades de acceso a la tierra en un contexto económico complejo para las familias. “Hoy, en este contexto tan difícil que atraviesa el país, desde el Municipio ideamos este plan de créditos a través del Banco Provincia para que cada familia pueda contar con la base principal, que es el terreno propio”, señaló el Jefe Comunal.
Asimismo, remarcó que las parcelas no son un regalo, sino que cada beneficiario abona una cuota accesible y a largo plazo, permitiendo así el acceso a la vivienda y al arraigo. Por último, Golía aseguró que el Municipio continuará gestionando servicios y obras para acompañar el crecimiento y desarrollo de los vecinos de Chacabuco.
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